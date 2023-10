Salerno, tentato furto in via Sichelmanno: arrestato un uomo

di Rita Milione

La notte dell’11 ottobre, la Polizia di Stato ha tratto in arresto, in flagranza di reato un uomo per tentato furto aggravato presso l’ufficio Postale di via Sichelmanno ove mediante effrazione della porta antipanico è riuscito ad accedere ed a mettere gli arredi dei locali a soqquadro.