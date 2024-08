Oroscopo Paolo Fox, giovedì 15 agosto 2024:

Ariete La giornata si presenta molto promettente grazie all’influenza favorevole di Luna e Venere, approfittate delle opportunità che si presenteranno perché potrebbero portare a svolte significative soprattutto sul lavoro. L’arma in più, indispensabile per avere successo, sarà crederci e agire con coraggio e sicurezza: provate a mettere da parte le paranoie e le insicurezze, che purtroppo a volte sono state decisive in negativo, e andatevi a prendere ciò che desiderate!

Toro In queste 24 ore avvertirete un forte bisogno di stabilità, in particolare saranno le relazioni familiari e i rapporti di coppia a vedere miglioramenti portando una sensazione di serenità. Non sono previsti grandi novità sul lavoro, in ogni caso però potrete consolidare le vostre attuali posizioni in vista di futuri sviluppi. E che sviluppi si intravedono all’orizzonte…

Gemelli Un Ferragosto di novità interessanti è quello che vi aspetta: preparatevi a ricevere proposte lavorative stimolanti che vi permetteranno di esprimere al meglio la vostra creatività. Questo è anche un buon momento per fare un punto della situazione di tipo personale, dedicarvi a a voi stessi e magari organizzare un viaggio che possa rigenerarvi.

Cancro Le vostre finanze potrebbero andare incontro ad un gran bel miglioramento, frutto di investimenti fatti in passato che si riveleranno redditizi e potrebbero anche portarvi alla tanto agognata “svolta”. La comunicazione sarà cruciale per il vostro successo professionale, quindi a prescindere dalla situazione astrale non trascurate i rapporti con gli altri e curateli per bene!

Leone Desiderio di riscatto incontenibile. Con queste stelle non sarà difficile prendersi delle belle soddisfazioni. Non dovrebbe reprimere le sue emozioni, perché con la Luna, il Sole, Marte e Giove favorevoli sarà possibile vivere dei momenti memorabili.

Vergine Non avrai grandi aspettative per Ferragosto. Anzi ci sarà perfino chi deciderà di lavorare, specie se stai mandando avanti una propria attività. le prossime ore potrebbero aiutarti a capire che qualcosa non sta funzionando bene e cercare un confronto.

Bilancia Avrai le idee molto chiare sulla sua situazione attuale. Finora troppe persone sono ronzate attorno, con la scusa di volerti aiutare, ma in realtà per un proprio tornaconto. È tempo di fare piazza pulita.

Scorpione Domani le stelle permetteranno una riconciliazione, se nelle ultime settimane hai vissuto alcune tensioni in famiglia. In autunno ci saranno novità molto interessanti, scelte personali indispensabili da fare, nuovi incontri significativi.

Sagittario Potreste andare incontro a qualche difficoltà professionali ma l’importante sarà comunque prendervi cura della salute mentre si gestiscono eventuali contrasti sul lavoro; non dovete trascurare la forma fisica e mentale, specialmente se vi state spendendo molto per qualcosa (a cui magari tenete molto) e non vi state riposando abbastanza!

Capricorno Questa giornata potrebbe risultare faticosa ma si rivelerà comunque cruciale per prendere decisioni che influenzeranno il vostro futuro: avete dubbi sul lavoro o forse sull’amore, oppure avete un conto in sospeso con qualcuno e avete deciso di dare un ultimatum per chiudere la questione. Con determinazione e perseveranza supererete tutte le sfide e uscirete più forti di prima, servirà però essere chiari e soprattutto sinceri sia con voi stessi che con gli altri.

Acquario Saturno vi dona un rinnovato senso di responsabilità, questo è un ottimo momento per dimostrare le vostre capacità nel lavoro. L’impegno sarà riconosciuto e aprirà la strada a futuri successi, è tempo di raccogliere i frutti di quanto seminato negli ultimi mesi e di tornare a sorridere dopo un periodo di grandi fatica e sacrificio. Anche in amore sta tornando la calma, organizzate qualcosa di carino con il partner e non e ne pentirete!