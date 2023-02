Oroscopo Paolo Fox Giovedì 16 Febbraio 2023: Scorpione polemico

In amore potrebbe esserci qualche piccolo battibecco nel weekend e anche una certa lontananza dal partner. Sul lavoro sarebbe meglio andare avanti e superare tutte le difficoltà. Saprete resistere nel mare in tempesta.

Chi è in una relazione stabile potrebbe riscontrare qualche problema. Sul lavoro cercate di tenere a bada in nervosismo che è tanto.

Cancro

Il fine settimana sarà un po’ pesante ma dovete tirare fuori tutta la forza che avete dentro. Sul lavoro stanno per arrivare nuovi progetti. Fatevi trovare pronti e non prendetevela troppo se qualcosa non va come vorreste.