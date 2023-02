Diletta Leotta è incinta? Scopriamo i retroscena

Diletta Leotta è incinta? Tutti i suoi fan e i suoi follower, durante le ultime ore, si sono posti questa domanda. Il motivo? Le forme della giornalista sportiva di origini siciliane sono apparse più prorompenti del solito. Scopriamo i retroscena.

Diletta Leotta incinta: Deainra Marzano non ha dubbi

L’opinionista Deanira Marzano non ha dubbi e scrive: “Diletta prossimamente sarà mamma”.

La giornalista e Loris Karius: come avrà reagito la coppia?

Diletta Leotta e Loris Karius sono una coppia dallo scorso ottobre. Per ora nessuno dei due si è pronunciato in merito alla questione. Come staranno, realmente, le cose?

Diletta Leotta- Televisione

Festival della nuova canzone siciliana (Antenna Sicilia, 2010)

Insieme (Antenna Sicilia, 2010-2011)

Il compleanno di La5 (La5, 2011)

Sky Meteo 24 (Sky Meteo 24, 2012-2015)

Come giochi? (POKERItalia24, 2012)

RDS Academy (Sky Uno, 2014)

Sky Serie B (Sky Sport 1, 2015-2018)

Europei di calcio 2016 (Sky Sport 1, 2016)

Goal Deejay (Sky Sport 1, 2017-2018)

Il contadino cerca moglie (Fox Life, 2018)

Gazzetta Sports Awards (LA7, 2018)

Miss Italia (LA7, 2018)

Galà dell’amicizia Italia – Cina (Mediaset Extra, Rai 5, 2019)

W Radio Playa Rimini (Italia 1, 2019)

Gran Galà del calcio AIC (Sky Sport Serie A, 2019)

Festival di Sanremo (Rai 1, 2020)

Striscia la notizia (Canale 5, 2021)

Web TV

Diletta Gol (DAZN, 2018-2019)

Diletta Gol in campo (DAZN, dal 2019)

Linea Diletta (DAZN, dal 2019)

DAZN Calling (DAZN, 2020)

Celebrity Hunted: Caccia all’uomo (Amazon Prime Video, 2021) Concorrente

Day Off (DAZN, dal 2022)

