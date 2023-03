Oroscopo Paolo Fox Giovedì 16 Marzo 2023: Cancro polemico

Non sottovalutate i nuovi incontri d’amore perché potrebbero riservare tante belle sorprese. Sul lavoro la giornata è interessante, soprattutto per chi ha iniziato un nuovo progetto. Potete portarlo avanti con entusiasmo e ottimi risultati.

La luna torna favorevole e illumina il cielo dell’amore. Approfittatene! Per quanto riguarda il lavoro questo è un periodo dove ci si può mettere in gioco in cose nuove.

Attenzione alle polemiche in amore che potrebbero nascere in questa giornata. Sul lavoro potrebbero esserci delle difficoltà ma nulla di irrisolvibile. Sta a voi trovare le giuste soluzioni e usare la necessaria diplomazia.

I single del segno potrebbero farsi tentare dal fascino delle relazioni senza impegno. Sul lavoro sono tante le questioni burocratiche da affrontare ma riuscirete a fare tutto. Se necessario affidatevi ai saggi consigli di un esperto in materia. Non potete pensare di fare e risolvere tutto da soli.

Bilancia

La luna è in ottimo aspetto e regala belle emozioni. Per quanto riguarda il lavoro c’è in ballo un progetto importante quindi cercate di impegnarvi. Saprete ottenere grandi cose e avete tutte le carte in regola per dare il massimo