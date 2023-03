Guardiola e Julia Roberts: “Una delusione…”

di Michele Mastia

Il Manchester City in Champions League dilaga. La gara di ieri sera contro il Salisburgo è stata stravinta con un larghissimo 7-0 in favore dei padroni di casa. Autentico mattatore della serata, manco a dirlo, il solito Erling Braut Haaland. Proprio il norvegese, infatti, ha messo a segno ben cinque marcature prima della sua sostituzione avvenuta (forse per pietà nei confronti degli avversari) al minuto 63′. In conferenza stampa Pep Guardiola ha dichiarato, però, di essere deluso da… Julia Roberts!

Le parole di Pep Guardiola

«La potrei alzare al cielo per tre volte di fila, ma resterei comunque un fallito», ha scherzato l’allenatore del Manchester City, che aveva appena stravinto con il Salisburgo grazie anche ai cinque gol di Haaland. Le motivazioni date da Guardiola hanno fatto sorridere i tanti giornalisti presenti in sala: «Ho tre idoli nella mia vita, Michael Jordan, Tiger Woods e Julia Roberts. Quest’ultima anni fa è arrivata a Manchester. Specifico: non negli anni 90, quando Ferguson vinceva titoli su titoli. Ma nel 2016, in un periodo quindi in cui eravamo migliori dello United. Ma lei è andata a Old Trafford, non è venuta da noi. Ecco, perfino vincere la Champions non colmerebbe questa delusione che mi porto dietro».