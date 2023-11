Oroscopo Paolo Fox giovedì 16 Novembre 2023: Pesci forte

Ariete Vi attende una buona giornata per fermarsi e riflettere a fondo. Avete la necessità di fare un attimo il punto della situazione. C’è da fare un po’ di ordine riguardo le finanze, forse di recente ci sono state troppe uscite.

Toro In questo periodo sarà indispensabile valutare con attenzione ogni singola mossa, non fate scelte azzardate perché anche la decisione apparentemente più stupida potrebbe avere conseguenze molto rilevanti.

Gemelli State lavorando sodo e i risultati si stanno iniziando a vedere, fatte però attenzione a non trascurare troppo gli affetti e le persone che vi vogliono bene: l’amore e i rapporti con gli altri vanno sempre coltivati.

Cancro Siete “dolcemente complicati” e quindi molto affascinanti, tuttavia prestate attenzione ai vostri sbalzi d’umore che potrebbero far “balzare” anche vi sta accanto.

Leone Grandi novità in arrivo per voi dal 22 novembre: favorito chi si mette in gioco e sta iniziando un nuovo progetto, è il momento di farsi valere e mostrare di che pasta siete fatti.

Vergine Non sarà per voi una gran giornata, da qui a fine mese inoltre dovrete riorganizzare alcune cose: se avete lavori autonomi, o impegni che vi portano spesso fuori casa, dovrete vivere alla giornata per un po’.

Bilancia L’amore è il protagonista di questa giornata per voi bellissima: se avete un amore al vostro fianco coltivatelo, se avete voglia di abbracciare qualcuno fatelo. Mai come ora il lavoro, il successo e i risultati personali saranno gratificanti.

Scorpione Ve la prendete sempre un po’ troppo e chi vi parla deve stare attento a non premere i tasti sbagliati. State sereni e soprattutto più calmi, non serve innervosirsi per ogni cosa

Sagittario In questo periodo le vostre abilità mentali e immaginative sono particolarmente sviluppate: cercate di usarle in maniera proficua, utile. Mai come in questi giorni vi sentite leggeri, spensierati e fiduciosi.

Capricorno Un amico potrebbe avere bisogno di voi nel corso delle prossime ore. Non rifiutategli il vostro aiuto, mettete in mostra la vostra generosità e le vostre grandi capacità di prendervi cura degli altri.

Acquario Non vale la pena sprecare il vostro tempo in dispute e scontri insignificanti. In questo momento ci sono questioni molto più urgenti e importanti alle quali dovreste dedicare tutte le vostre energie e la vostra attenzione.