Oroscopo Paolo Fox Giovedì 2 Febbraio 2023: Sagittario irascibile

Ariete La vita di relazione sarà bene influenzata da queste stelle: se hai un’attività a contatto con il pubblico o cerchi consensi sappi che questo è un periodo importante, si potrà affrontare tutto con coraggio, in particolare fino agli inizi di maggio, molte delle scelte che hai in mente saranno completate entro la primavera del 2023. E anche se aspetti una risposta di tipo legale, uno sblocco, i prossimi quattro mesi saranno di riferimento. Così per quanto riguarda l’amore non crearti problemi inutili anche se da poco hai chiuso una storia, il 2022 si è chiuso in maniera piuttosto complicata, ma ora si va avanti meglio. Sarai fortunato nei nuovi incontri.

Toro Tu hai perseveranza, una qualità che dagli altri può essere scambiata come una forma di testardaggine difficile da contrastare. Questa è una giornata più facile per gestire i sentimenti: il tuo amore è profondo e sincero. Sarà notevole la capacità di gestire anche eventuali nuove situazioni; per esempio, se sei reduce da una situazione complicata in amore guardati attorno. Il periodo può portare nuovi incontri, o una maggiore disponibilità nei confronti degli altri. Nei rapporti con il segno della Bilancia ci vorrà un po’ di pazienza, così anche con i Gemelli; persone nate sotto questi segni zodiacali potrebbero darti l’idea di essere deboli ma dovrai «bacchettarle» per qualcosa di sbagliato che hanno detto o fatto di recente. Con il Sagittario c’è feeling ma per te che hai bisogno di certezze, avere a che fare con una persona in continua trasformazione non è facile.

Gemelli Sono giornate particolari, un po’ strane; per coloro che hanno un contratto in scadenza ancora non ci sono conferme concrete, tra marzo e maggio bisognerà discutere parecchio per farsi valere. Qualche ritardo è stato già registrato nel corso degli ultimi giorni. Nei rapporti affettivi potrebbe nascere un momento di tensione; questa sera bene non inasprire le polemiche, altrimenti il rischio di discutere diventa doppio. Per l’amore, anche se sai di avere la capacità di rigirare la frittata a tuo piacimento, ti conviene stare a guardare, o comunque non alimentare polemiche, in particolare se la tua è una storia che ha già conosciuto crisi nel passato il rischio di una separazione è dietro l’angolo. Un momento di tensione eccessiva potrebbe esserci anche con parenti, o nel rapporto tra genitori e figli, quindi cautela.

Cancro Non è la giornata ideale per fare e disfare a tuo piacimento. Qualcosa non funziona; d’altronde era già capitato di vivere un momento di forte tensione attorno al 16 gennaio. Visto che a breve avremo stelle decisamente migliori, il consiglio è quello di farti scivolare le cose addosso, e già venerdì avremo una situazione astrologica più interessante. Non bisogna dire no a una storia che nasce in questo momento, Venere è favorevole, ma visto che a dicembre 2022 ci sono state troppe problematiche da affrontare assieme a un momento di forte stress, non vorrei che il passato difficile si riversasse sul tuo sensibile animo facendoti vedere tutto più difficile di quello che è. Questa sera non conviene fare le ore piccole.

Leone Braccio di ferro sul lavoro, con un socio, con un collaboratore, con un capo o qualcuno che pensi abbia avuto un comportamento scorretto. Più ti metti contro una persona, sollevi questioni di principio e più sarà difficile trovare un accordo; ti conviene spingere le situazioni al limite? O inasprire gli animi in maniera esagerata? Visto che questa è una giornata che nasce con buone stelle, sarebbe il caso di ritrovare un po’ di tranquillità e buon senso. Da qualche giorno Venere non è più in opposizione, e questo permetterà di ritrovare un po’ di serenità in amore. Se devi affrontare questioni legali o finanziarie entro gli inizi di maggio sarebbe il caso di trovare un accordo, la seconda parte dell’anno rischia di allungare molto i tempi di risoluzione di problematiche che ti stanno particolarmente a cuore, meglio risolvere i contenziosi per tempo.

Vergine Oggi sei preso da tante cose, c’è agitazione nell’aria. Ma è normale visto quello che ti proponi di fare, e soprattutto le grandi responsabilità che, come spigavo qualche giorno fa, hai caricato sulle tue spalle. Bisogna fare una netta distinzione, perché per quanto riguarda il lavoro non mancheranno soddisfazioni e opportunità di farti valere e le prossime due settimane lo dimostreranno; in amore, invece, ogni tanto rischi di perdere la pazienza, e qui bisogna capire chi sta al tuo fianco, non sopporti in questo periodo persone che si lamentano inutilmente. Le nuove storie d’amore nascono in maniera particolare, prima di fare una scelta definitiva aspetta la fine di febbraio; potresti renderti conto che c’è chi sfrutta la tua posizione o la tua buona volontà, il tempo sarà galantuomo.

Bilancia Ti hanno accusato di recente di essere un po’ superficiale, oppure di avere agito in maniera sbagliata. Ti sei reso conto che una persona al tuo fianco ti ha usato per i suoi scopi e hai reagito di conseguenza. Basta stare male per tutti, ti lasci scivolare le cose addosso… che male c’è? Se in questo momento hai desiderio di esprimere un grande amore fai pure il primo passo, è arrivato il momento di rivelare ciò che senti; ci sarà anche chi si libererà di una maschera, non mentirà più a se stesso e agli altri. Se devi fare un passo importante questa giornata può aiutare, bene non ritardare un chiarimento. Dispute con un ex vanno risolte entro metà anno; le coppie affiatate hanno un progetto per la casa da realizzare entro l’autunno. Spese possibili per un evento, ristrutturazioni, o un trasferimento per i più giovani che vogliono tentare la fortuna altrove.

Scorpione A volte dici delle cose che imbarazzano, scandalizzano. Visto che sei una persona intelligente e perspicace, non credo che parole o frasi provocatorie siano lanciate a caso, in realtà ti piace smuovere le acque, smascherare e scoprire chi si nasconde dietro atteggiamenti ipocriti. Insomma le tue provocazioni hanno un fine ben preciso. Periodo che porta emozioni importanti, un incontro d’amore può essere di riferimento. Se è possibile passare la serata in un posto insolito o organizzare un incontro non tirarti indietro, perché comunque il fine settimana in arrivo avrà risvolti molto particolari. Sul lavoro se da poco hai iniziato un nuovo progetto o programma non va male, ma ti saresti aspettato qualcosa di più. Ecco perché continuo a credere, e lo verificheremo insieme, che entro metà anno vorrai chiudere alcuni percorsi, cambiare mansione, ruolo o in casi estremi azienda per necessità o volontà.

Sagittario C’è ancora qualcosa che non funziona, sei di umore irascibile e arrabbiato con una persona che già da qualche giorno sta cercando di tarparti le ali. Andrà un po’ meglio da lunedì, ma per oggi il consiglio è quello di non fare il passo più lungo della gamba. Anche per quanto riguarda l’amore sembri annoiato, se poi hai un rapporto e da tempo non provi più le sensazioni giuste. Certo quella di oggi non è la giornata migliore per mettersi a discutere e se un rapporto è nato da poco puoi fare una dichiarazione d’amore. In casi eccezionali potresti anche dare un ultimatum al partner e vedere come si comporta. Per quanto concerne il lavoro vai avanti, ma non ti perdere per strada cercando di raggiungere più obiettivi; febbraio sarà un mese che porterà una certa visibilità e la prossima settimana arriveranno delle buone conferme a coloro che hanno un’attività a contatto con il pubblico o indipendente.

Capricorno Le stelle promettono un confortante miglioramento. Una saggia gestione delle tue energie permetterà di vivere questa giornata al meglio. Saprai metterti completamente in gioco, in amore si avvicina un fine settimana importante, se sei stato molto preso dal lavoro sarebbe il caso di vivere le emozioni più belle senza esitazione, dedicando più tempo alle emozioni vere. Solo la serata potrà essere piuttosto nervosa, anticipo che la giornata di venerdì sarà davvero un pochino più pesante perché ci saranno più cosa fare. Quindi sarebbe il caso fin da oggi di recuperare un po’ di energia, riposare, e capire cosa è meglio fare e cosa è bene evitare.

Acquario In questo periodo sei al centro dell’attenzione di molti, le relazioni che sono nate nel corso delle ultime tre settimane procedono al meglio. Sei un po’ preoccupato per alcune spese che riguardano la casa, devi per forza di cose dare un aiuto a una persona. Cambiamenti nell’ambito del lavoro riguardano nuove mansioni, contratti da rivedere entro gli inizi di maggio. Questa sera la relazione a due sarà riscaldata da una reciproca disponibilità alla tenerezza ma con Scorpione e Leone possono nascere difficoltà. Farai un incontro importante e il consiglio è quello di allargare il giro delle conoscenze. Sarà meglio anteporre la situazione affettiva a quella lavorativa. Anticipo che venerdì sarà una giornata sotto pressione, quindi opportuno questa sera non fare le ore piccole.