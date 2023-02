Amici 2022: Isobel Kinnear è la seconda allieva ad accedere al serale

Durante una delle scorse puntate di Amici 2022 l’australiana Isobel Kinner ha ricevuto la maglia per accedere alla fase serale del programma. La biondissima diciannovenne australiana ha affermato:

“Sono felice, davvero felice per questa opportunità che mi date. Cercherò di dare il meglio di me”.

Amici 2022, Isobel Kinnear: la ballerina è la seconda allieva ad accedere al serale

La ballerina è nata e cresciuta nel Nuovo Galles del Sud. La ragazza, nonostante sia arrivata alla scuola di Amici solo a novembre, è stata premiata e promossa dalla maestra Celentano che ha affermato:

“È brava, si impegna. Questa ragazza ha tutte le caratteristiche e credo che sia inutile aspettare ancora quindi io le do la maglia”.

Isobel per entrare nella scuola ha dovuto fare un corso di Italiano. Maria De Filippi, infatti, ha dichiarato:

“Isobel, tu sei proprio un esempio di tenacia e di determinazione. Lei è venuta ai casting a giugno/luglio. Era brava però non sapeva una parola d’italiano e non la capiva[…] Gli è stato detto: “Torna in Australia perché se hai voglia di partecipare a questo programma devi capire quello che ti viene detto. Lei è andata a casa, ha studiato l’italiano, ha ripreso l’aereo ed è tornata”.

Ecco la lista degli allievi e dei relativi insegnanti

Ballerini Amici 2022

Maddy, Emanuel Lo

Emanuel Lo Ludovica, Emanuel Lo (eliminata)

Emanuel Lo Ramon, Alessandra Celentano (andrà al serale)

Alessandra Celentano Rita, Alessandra Celentano (eliminata)

Alessandra Celentano Gianmarco, Alessandra Celentano

Alessandra Celentano Megan, Todaro

Todaro Samuel, Todaro (eliminato)

Todaro Mattia Zenzola, Todaro

Todaro Samu, Emanuel Lo

Emanuel Lo Isobel, Alessandra Celentano (andrà al serale)

Eleonora, Todaro (eliminata)

Vanessa, Emanuel Lo (eliminata)

Paky, Alessandra Celentano

Cantanti Amici 2022