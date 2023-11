Oroscopo Paolo Fox giovedì 2 Novembre 2023: Vergine dubbioso

Ariete Se ci sono stati problemi d’amore di recente, potreste trovare il modo di superarli. Sul lavoro, la confusione degli ultimi giorni sparisce e dà spazio a una grande voglia di fare. Rimboccatevi le maniche e vedrete che presto tutto si aggiusta.

Toro Siete molto stanchi e questo potrebbe influire negativamente sulla serenità della vostra vita privata. Sul lavoro potreste ritrovarvi a dover cambiare qualche piano.

Gemelli Potrebbe esserci qualche battibecco con il partner ma nulla di troppo grave. Sul lavoro non abbiate paura di dire di sì a un nuovo progetto. Tutto si aggiusta, bisogna solo avere un po’ di pazienza e fiducia in voi stessi. Non prendetevela se qualcosa non va come vorreste.

Cancro Contate fino a dieci prima di aprir bocca. Rimboccatevi le maniche.

Leone Attenzione a non essere troppo negativi nella vita privata e neanche frettolosi nelle scelte. Sul lavoro c’è un po’ di nervosismo ma bisogna ritrovare un giusto equilibrio.

Vergine La giornata porta qualche dubbio in amore e sul lavoro vi sentite sotto pressione ma sarebbe meglio ritrovare un po’ di serenità, soprattutto con i colleghi. Cercate di non prendervela se qualcosa non va come vorreste.

Bilancia Se c’è un ex che torna a darvi fastidio fatelo tornare nel vostro passato. Sul lavoro buttatevi in nuovi progetti. Non prendetevela se qualcosa non va come vorreste. Ci sono tutti i presupposti per ottenere qualcosa di speciale. Rimboccatevi le maniche.

Scorpione Attenzione ai rapporti con i toro e gli acquario che possono esser problematici. Sul lavoro arriva l’occasione di mostrare a tutti ciò di cui siete capaci.

Sagittario Se siete single buttatevi in nuovi incontri, le stesse sono dalla vostra parte. Sul lavoro concludete tutti i progetti senza rimandare. Non prendetevela se qualcosa non va come vorreste. Sarà la volta buona per togliervi qualche sassolino dalla scarpa.

Capricorno In amore c’è un bel po’ di caos e anche da tanto tempo ma presto ci sarà modo di rifarsi. Sul lavoro tutto procede bene. Avete ottenuto molto e tanto altro arriverà in men che non si dica. Rialzate la testa e vedrete che tutto si aggiusta.

Acquario In amore potrebbero esserci ripensamenti, attenzione, però, a non prendere decisioni affrettate. Sul lavoro i nuovi progetti spiccheranno il volo. Riavrete fiducia in chi vi circonda, ma non prendetevela se qualcosa non va come vorreste.