Oroscopo Paolo Fox giovedì 25 Gennaio 2024: Ariete concentrato

Ariete Siete molto concentrati sulla vostra relazione di coppia. Questa giornata di fine gennaio potrebbe essere caratterizzata da una bella sorpresa romantica. In questo momento sentite anche la voglia di concedervi un periodo di relax, magari tenendo lontani per qualche giorno i problemi legati al lavoro e agli affari.

Toro Ci saranno delle belle opportunità soprattutto per coloro che attendono un nuovo incarico o che hanno chiesto un avanzamento di carriera. Finalmente qualcuno potrebbe riconoscere i vostri meriti e premiarli come si deve. In amore torna finalmente il sereno grazie alla nuova posizione di Venere.

Gemelli Ci sono ancora questioni aperte da chiarire con il vostro partner in questo fine gennaio. Cercate di non trascinare avanti quelle questioni che sono ancora irrisolte. Meglio chiarirle in fretta per evitare equivoci e per non portare rancore.

Cancro Vi attende una sorpresa romantica che potrebbe far diventare splendida questa giornata di fine gennaio. Forse vi siete concessi qualche eccesso dal punto di vista alimentare e qualcuno ultimamente è stato poco bene.

Leone Nel corso delle prossime ore ci saranno alcune decisioni cruciali da prendere soprattutto per quanto riguarda il lavoro. Se saprete prendere le decisioni giuste, non farete altro che rafforzare la vostra leadership.

Vergine C’è un po’ di tensione con il partner, forse a causa di una banale incomprensione sorta nel corso delle scorse ore. Meglio cercare un chiarimento veloce piuttosto che trascinare in avanti rancori e rabbia. Fate la pace.

Bilancia In amore basta tatticismi: non servono. Meglio essere sinceri e dire chiaramente cosa pensate senza tenervi tutto dentro. Approfittate di una opportunità imprevista per migliorare la comprensione reciproca.

Scorpione I gesti affettuosi con il partner vi serviranno per cercare di cementare la relazione soprattutto in questo momento che avete Venere in buon aspetto.

Sagittario La tua grande emotività, gli alti e bassi che vivi potrebbero diventare faticosi da gestire in questo periodo. Ti lasci trascinare da una rabbia incontenibile un minuto prima per pentirtene subito dopo. Dovresti usare più prudenza.

Capricorno È il momento giusto per un sereno confronto con il partner. Finalmente ci sarà modo di chiarire le vostre posizioni anche per evitare ulteriori incomprensioni in futuro. Per quanto riguarda il lavoro, servirà una certa pianificazione per elaborare strategie vincenti.

Acquario Nel corso delle prossime ore concedetevi una pausa di relax e qualche momento romantico insieme al vostro partner. Dovrete cercare di essere più aperti alle nuove sfide evitando di chiudervi in voi stessi o di farvi sedurre dalla routine quotidiana.