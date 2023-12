Oroscopo Paolo Fox giovedì 28 Dicembre 2023: Capricorno stressato

Ariete La grande agitazione interiore nata nei giorni scorsi, quando è comparso un problema fisico di punto in bianco, comincerà gradualmente a diminuire.

Toro Dopo alcune settimane un po’ faticose, finalmente cominci a intravedere la serenità. Non sciuparla prendendoti un colpo di testa per una persona: sii prudente in amore.

Gemelli Purtroppo non è un periodo magico dal punto di vista sentimentale. Chi è legato a una persona, potrebbe fare di tutto per metterla alla prova. Cerca di organizzare una fine dell’anno tranquilla, con pochi ma piacevoli amici.

Cancro D’ora in poi faresti bene a tenere gli occhi bene aperti, spalancati e guardarti intorno con circospezione. Il 2024 porterà cambiamenti belli, novità importanti a tutti i Cancro. Meglio iniziare a mettersi già nell’ottica.

Leone Nei prossimi mesi ti arriveranno proposte di lavoro molto interessanti, ma tu dovrai prenderti il tempo che ci vorrà per valutarle con attenzione.

Vergine Domani comincerai a sentire impellente il bisogno di chiarire, confrontarti e risolvere ogni cosa in amore. Dovresti assecondarlo e non ignorarlo più.

Bilancia Vai incontro a un periodo molto promettente, specialmente in amore. Non c’è ragione di alimentare ansie inutili, insicurezze, timori ingiustificati di non piacere agli altri. Nel lavoro dovresti prendere decisioni importanti.

Scorpione Non crucciarti troppo, se sei incappato in qualche blocco o rallentamento. Da qui in avanti le cose miglioreranno.

Sagittario L’ingresso di Venere nel segno ti regalerà un fascino e un carisma indiscutibili. Ti attendono settimane molto frenetiche e impegnative nel lavoro.

Capricorno Da giorni cominci a sentirti un po’ stanco, stressato, con la testa fra le nuvole, perché preso dalla famiglia, dagli impegni personali.

Acquario In questi giorni stai risalendo la china, dopo una settimana che ti ha visto k.o.. Nei prossimi giorni le stelle favoriranno i contatti e gli in contri, di lavoro e d’amore.