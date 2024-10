Oroscopo Paolo Fox, giovedì 31 ottobre 2024: Gemelli, preserva la tua energia

La giornata porta nuove energie in ambito lavorativo e relazionale. Sii cauto con le risposte impulsive, specialmente nelle discussioni in corso.

Cambiamenti positivi all’orizzonte, soprattutto in amore. L’ingresso nel nuovo mese porterà maggiore serenità nelle relazioni.

Domani favorisce la decisione di allontanarti da chi richiede troppo da te. Questo è il momento giusto per preservare la tua energia.

Il lavoro e le finanze vanno bene; per chi è in proprio, ci sono opportunità di consolidamento economico.

Vergine

Periodo eccellente per stabilità finanziaria e risparmi. Domani rappresenta un’opportunità per fare passi concreti in questo ambito.