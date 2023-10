Oroscopo Paolo Fox giovedì 5 ottobre 2023: Ariete insicuro

Ariete C’è un po’ di insicurezza in amore e anche nervosismo. Cercate di vivere tutto con più serenità. Sul lavoro aspettatevi qualche gatta da pelare, soprattutto se lavorate con il pubblico. Vedrete che pian piano tutto si aggiusta. Sarete in grado di togliervi belle soddisfazioni.

Toro La Luna non vi sostiene quindi massima attenzione in amore. Sul lavoro cercate di essere più generosi con i vostri colleghi.

Gemelli Questa serata vi vede un po’ giù di morale in amore. Sul lavoro gli impegni sono sempre tanti ma non mancano le soddisfazioni. Vedrete che pian piano tutto si aggiusta. Rimboccatevi le maniche.

Cancro In amore bisogna andare avanti e guardare al futuro e sul lavoro Giove opposto non aiuta molto e porta qualche difficoltà. Non tutto va per il verso giusto, ma le cose iniziano a funzionare.

Leone Questa giornata è molto bella per i sentimenti che, di recente, avete trascurato un po’. Sul lavoro la creatività è alle stelle. Vedrete che pian piano tutto si aggiusta. Rimboccatevi le maniche.

Vergine In amore c’è qualcosa che non sta funzionando ma bisogna capire cosa. Parlate con il partner e cercate di trovate una soluzione. Solo così otterrete grandi cose. Sul lavoro attenzione perché non sarà una giornata troppo piacevole.

Bilancia Avete una grande voglia di amare quindi via libera alle emozioni. Sul lavoro potrebbero esserci piccoli ostacoli ma sarete in grado di superarli nel migliore dei modi. Rimboccatevi le maniche e vedrete che presto tutto si aggiusta. Sarete in grado di togliervi belle soddisfazioni.

Scorpione Siete particolarmente nervosi, soprattutto in amore. Sul lavoro meglio rimandare le decisioni importanti. Sarete in grado di togliervi belle soddisfazioni.

Sagittario Se c’è qualcuno che vi piace, buttatevi senza troppi pensieri. Sul lavoro siate decisi nelle vostre azioni e gli altri vi seguiranno. Avete infatti un grande carisma, e chi vi circonda penderà dalle vostre labbra. Vedrete che pian piano tutto si aggiusta.

Capricorno L’amore è un po’ incerto ultimamente e se siete ancora legati a una persona lontana dovrete fare una scelta. Sul lavoro c’è tanto caos, prendetevi tempo per capire bene cosa fare. Vedrete che pian piano tutto si aggiusta.

Acquario C’è un certo disagio in amore ma passerà. Sul lavoro bisogna riorganizzare tutto. Rimboccatevi le maniche e tutto si aggiusta. Sarete in grado di togliervi belle soddisfazioni.