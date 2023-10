Salerno, fugge all’alt dei Carabinieri: arrestato per spaccio

di Redazione ZON

La sera del 3 ottobre, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Salerno hanno arrestato, in flagranza di reato, M. M., per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, in quanto veniva individuato in possesso di 5 grammi di crack suddiviso in 17 dosi contenuti all’interno di una busta che lanciava dall’auto condotta in fuga dall’alt intimato. I fatti hanno visto coinvolto anche un altro soggetto minorenne per il quale procede altra A.G.