Oroscopo Paolo Fox giovedì 6 Giugno 2024: Capricorno stressato

La luna è opposta quindi massima attenzione nei rapporti con gli altri. Sul lavoro vi sentite stanchi quindi meglio evitare di strafare. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani.

Gemelli

Non ingigantite le discussioni con il partner, cercate, invece, di ridimensionare tutto. Sul lavoro avete le stelle a favore e potete fare grandi cose. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani. Avete tutte le carte in regola per togliervi belle soddisfazioni.