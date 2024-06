Capaccio, aggredisce madre e fratello e ruba un fucile: arrestato

di Redazione ZON

I carabinieri della locale Stazione unitamente ai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Agropoli hanno proceduto all’arresto di V. M. per “detenzione illegale di armi e munizioni, ricettazione e maltrattamenti in famiglia”, in quanto lo stesso, secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria avrebbe dapprima aggredito fisicamente la madre ed il fratello e successivamente, a seguito di perquisizione, sarebbe stato trovato in possesso di un fucile semiautomatico e relativo munizionamento, il tutto provento di furto.