Oroscopo Paolo Fox giovedì 7 settembre 2023: Ariete altalenante

Ariete State vivendo una fase altalenante: momenti di grande euforia lasciano spazio a momenti di stress e di tensione. Questo mese di settembre porterà grandi opportunità dal punto di vista lavorativo, ma anche grandi momenti di vuoto e di noia. Marte in opposizione rappresenta un monito.

Toro Entro la metà del mese arriveranno delle notizie importanti che sbloccheranno alcune situazioni che sono rimaste in sospeso per lungo tempo. E’ in atto una fase rivoluzionaria della vostra vita, in cui volete cambiare tutto e iniziare qualcosa di nuovo e di stimolante.

Gemelli La Luna, in buon aspetto a Venere, vi darà una grossa mano in questa giornata di settembre, creando delle situazioni molto interessanti e stimolanti. Questa è l’occasione anche per lasciarsi andare sul piano delle emozioni e vivere una bella avventura senza crearvi troppe paranoie.

Cancro Nel corso della seconda parte della settimana riuscirete a raggiungere quegli obiettivi di lavoro che non siete stati capaci di centrare nella prima parte. Soprattutto quei progetti che hanno avuto un avvio difficoltoso.

Leone Nei prossimi giorni sarà meglio agire con circospezione o diplomazia evitando di cedere ai bassi istinti. Spesso avete voglia di dire la vostra anche quando non è necessario… Attenzione: questo atteggiamento può infastidire qualcuno.

Vergine Non avete più voglia di fare sempre le stesse cose. Per questo motivo state cercando di scaricare sugli altri quei compiti gravosi che per voi, ormai, rappresentano solo una scocciatura.

Bilancia In amore e nelle relazioni sociali siete piuttosto affettuosi e carini con gli altri, ma quando decidete di troncare un rapporto definitivamente difficilmente tornate indietro sulle vostre decisioni

Scorpione Amate la bella vita, piena di novità e circondata da affetti. Ma siete anche un segno governato da Marte e per questo motivo amate la battaglia e la contesa. Nei prossimi giorni potrebbero nascere discussioni e incomprensioni in famiglia o nel lavoro.

Sagittario Le opposizioni di Mercurio e Luna non promettono nulla di buono, soprattutto per quanto riguarda la gestione della casa. Ci saranno delle spese da dover affrontare o degli imprevisti che potrebbero comportare un certo esborso economico.

Capricorno Giove e Saturno sono dalla vostra parte e vi proteggeranno dalle polemiche e dalle insidie della vita quotidiana. Avete tanti progetti o tanti affari che bollono in pentola e non potete perdere tempo in inutili discussioni con persone che invece vorrebbero rallentare le vostre ambizioni.

Acquario Venere in opposizione sta creando molti dubbi e molte perplessità. I single hanno poca voglia di impegnarsi e preferiscono soprattutto vivere dei rapporti part time senza particolari vincoli.