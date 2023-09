Estate 2023, i dati confermano: è la più calda della storia

di Antonio Jr. Orrico

Il collasso climatico sembra essere ufficialmente incominciato. Secondo il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, l’estate appena trascorsa è stata la più calda mai vissuta nell’emisfero settentrionale. La temperatura media europea per l’estate è stata di 19.63 gradi Celsius, che con 0.83°C sopra la media risulta la quinta più calda per la stagione estiva. I dati per il servizio del Cambiamento Climatico di Copernicus parlano chiaro: l’ultimo Agosto è stato il più caldo mai registrato dalle apparecchiature e il secondo mese più torrido dell’anno, superato solo da Luglio. L’Estate 2023 è stata caldissima.

“Il nostro pianeta ha appena sopportato l’estate più calda mai registrata. Il collasso climatico è iniziato.” ha dichiarato Guterres.

Sul clima dell’Estate 2023, intanto, ha detto la sua il climatologo e divulgatore scientifico Luca Mercalli.

“Dato che più si va indietro nel passato e più faceva freddo, anche prendendo in esame gli ultimi 150 anni, ossia da quando abbiamo i dati e gli ultimi trent’anni di rilievi satellitari, è ragionevole dire che è l’estate più calda di sempre. Lo scarto di circa mezzo grado è così elevato, da trattarsi di un dato eclatante.“

Anche Samantha Burgess, vice responsabile del servizio per i cambiamenti climatici di Copernicus, ha dichiarato e detto la sua su quest’impennata delle temperature.

“Tenuto conto del calore in eccesso sulla superficie degli oceani, è probabile che il 2023 sarà l’anno più caldo. Il 2023 è attualmente al secondo posto tra gli anni più caldi, a soli 0.01ºC dal 2016, quando mancano ancora quattro mesi alla conclusione dell’anno.” ha commentato la Burgess.

Insomma, c’è da correre ai ripari.