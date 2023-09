Oroscopo Paolo Fox martedì 12 settembre 2023: Bilancia nervoso

Ariete In amore arrivano belle novità e sul lavoro è il momento di recuperare un po’ di forze perché dovrete avere a che fare con nuovi progetti impegnativi. Vedrete che presto tutto si aggiusta. Rimboccatevi le maniche.

Toro Sia la luna che Venere vi sostengono quindi l’amore porterà forti emozioni. Sul lavoro fidatevi delle vostre idee e intuizioni. Raramente l’istinto vi ha tradito.

Gemelli Potrebbero esserci un po’ di pensieri di troppo in amore ma dovreste scacciarli via. Sul lavoro tutto procede bene, soprattutto per chi ha un lavoro creativo. Potete ottenere grandi cose in ogni campo.

Cancro In amore siete protetti dalle stelle che portano a un rafforzamento della vostra relazione o a nuovi incontri per i single. Sul lavoro vi sentite poco valorizzati. Forse qualcuno vi sta passando avanti o non tutto sta andando secondo il verso giusto.

Leone Questo è un bel cielo che dà una svolta alle vostre emozioni. Sul lavoro è ora di fare delle scelte decisive. Forse siete stanchi della solita routine e volete nuovi stimoli per fare bene. Rimboccatevi le maniche.

Vergine Arrivano delle belle emozioni quindi se siete single non chiudetevi in casa. Apritevi al futuro e guardate con entusiasmo a ciò che c’è da fare. Sul lavoro, fate delle scelte giuste per voi. Saprete togliervi belle soddisfazioni.

Bilancia Questa mattinata porta un po’ di nervosismo in amore ma con un po’ di pazienza si risolverà tutto. Sul lavoro il recupero arriverà tra una settimana. Abbiate ancora un po’ di pazienza, poi vedrete che tutto si aggiusta.

Scorpione Attenzione in amore perché questa è una giornata di polemiche. Sul lavoro è il momento di rivedere alcune scelte fatte in passato. Non tutto sta andando secondo i piani.

Sagittario La luna porta una bella dose di positività in amore e dovreste godervela tutta. Sul lavoro bisognerà, invece, ripartire da zero. Vedrete che tutto si aggiusta e ci possono essere grandi novità in arrivo in ogni campo. Tutto si aggiusta.

Capricorno C’è un po’ di stress in questa giornata quindi attenzione ai rapporti con gli altri. Sul lavoro c’è ancora tanto da risolvere. Forse ci sono problemi con colleghi e superiori, ma alla fine tutto si aggiusta. Vedrete che troverete pane per i vostri denti.

Acquario Attenzione alle difficoltà d’amore ma tutto è risolvibile. Sul lavoro potrebbe arrivare un problema inaspettato.