Buonabitacolo: i Nas dispongono la chiusura di una casa riposo

di Adelaide Senatore

Una casa di riposo situata a Buonabitacolo ha recentemente subito la chiusura da parte del Consorzio Sociale – Piano Sociale di Zona S10 di Sala Consilina. Secondo le informazioni acquisite, tale decisione sarebbe stata motivata da una serie di inadempienze riscontrate durante ispezioni condotte dai carabinieri e dall’Asl.

In particolare, si è scoperto che all’interno della struttura risiedevano 16 persone anziché le 14 previste e tra di loro vi erano individui che necessitavano di assistenza per le attività quotidiane, dimostrando una situazione di non autosufficienza. La casa di riposo era già sotto la gestione di un sacerdote appartenente alla Diocesi di Teggiano-Policastro.