Visite gratuite clinica Otorinolaringoiatrica Ruggi

di Redazione ZON

Ritorna un appuntamento importante all’AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, con la ‘campagna europea di sensibilizzazione alla diagnosi precoce dei tumori testa-collo’ . La Clinica Otorinolaringoiatrica del Ruggi, diretta dal Professore Francesco Antonio Salzano, ha aderito infatti alla’ Make Sense Campaign 2023′, promossa dall’Associazione Italiana Oncologica di Chirurgia Cervico-Facciale, grazie alla quale, dal 18 al 22 settembre, gli ambulatori della clinica, saranno aperti al pubblico, previa prenotazione, per controlli di prevenzione e visite gratuite.

‘Hai la testa a posto’ è il motto dell’edizione di quest’anno, alla quale parteciperanno oltre 130 centri pubblici e privati dell’intero territorio nazionale, che vogliono appunto porre l’attenzione sull’importanza della prevenzione di malattie spesso non trattate con la giusta tempestività ed importanza proprio perché spesso sottovalutate, ignorate o confuse con banali raffreddori stagionali. ‘Negli ultimi 20 anni la prognosi favorevole del tumori testa-collo, ha avuto un trend stabile, che non ha visto accrescere ulteriormente questo dato‘, dichiara il Prof Salzano. L’incidenza però di tali carcinomi, aggiunge, è significativa, e il tumore alla laringe, risulta essere la quinta neoplasia per diffusione. ‘Invito la cittadinanza, soprattutto coloro che hanno dai 50 ai 60 anni, conclude il professore, a recarsi nei nostri ambulatori per controlli gratuiti di prevenzione che potranno essere effettuati il 18, 20 e 21 settembre previa prenotazione alla seguente mail : [email protected]“