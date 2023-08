Salerno, l’ASL di Pastena richiama il personale sul vestiario

di Antonio Jr. Orrico

Una raccomandazione assolutamente necessaria. Sul posto di lavoro, bisogna sempre essere perfetti e composti, ma soprattutto bisogna rispettare le regole, anche quelle relative al vestiario e all’abbigliamento da mantenere. Un aspetto che, a quanto pare, è stato sottovalutato a Salerno, più precisamente all’ASL di Pastena. Infatti, il responsabile dei poliambulatori ha inviato una lettera al proprio personale dipendente, invitando loro a vestirsi nella maniera più consona possibile al lavoro.

“Si raccomanda a tutti i dipendenti un abbigliamento consono alla reputazione del luogo di lavoro.” questo il passaggio saliente della lettera del responsabile dell’ASL di Salerno. Come riportato dal quotidiano “La Città”, la missiva è giunta a seguito delle lamentele arrivate dall’utenza che frequenta, in particolar modo, la struttura sanitaria di via Kennedy, nel quartiere Pastena.

“Bisogna tutelare l’immagine aziendale, nonché la dignità e il decoro, a fine di salvaguardare il prestigio delle istituzioni pubbliche.” prosegue la lettera.

Sott’accusa sono finiti minigonne molto “mini”, camici un po’ troppo corti e tacchi 12. Questi ultimi sono stati definiti poco consoni al modo di vestirsi per un medico o un infermiere. Anche l’abbigliamento da parte del personale maschile, tuttavia, è risultato essere non conforme a quello previsto per la struttura sanitaria. Insomma, un vero e proprio disastro per chi dovrebbe rispettare norme ben prestabilite sul posto di lavoro.