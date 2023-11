Oroscopo Paolo Fox martedì 14 Novembre 2023: Scorpione polemico

Ariete L’ottimo transito di Mercurio e della Luna vi inviterà ad accettare delle sfide molto stimolanti che potrebbero consentire di svoltare dal punto di vista professionale. In questo periodo non accettate condizionamenti da parte delle altre persone.

Toro Vi attende un martedì che porterà con sè dei forti dubbi e delle forti perplessità soprattutto in coloro che hanno vissuto di recente dei contrasti con colleghi o con persone che ricoprono un ruolo apicale.

Gemelli Con Saturno in aspetto negativo e la Luna non attiva per i Gemelli questa giornata di metà novembre potrebbe risultare assai stressante. Dovrete cercare di razionalizzare i vostri impegni dando la preferenza a tutto ciò che per voi è vitale, rimandando quegli impegni che non sono cruciali in questo momento.

Cancro Le coppie nate da poco che sono alla ricerca di certezze e di garanzie adesso dovranno cercare un confronto diretto per capire chi hanno di fronte. Le stelle consigliano di parlare chiaro e in modo diretto, anche per evitare fraintendimenti e incomprensioni.

Leone Nel corso delle prossime ore riuscirete a risolvere alcuni problemi che vi hanno generato preoccupazione. Possibile anche un risveglio improvviso della passionalità.

Vergine Non dovete esagerare. Queste giornate di metà novembre possono lasciare il segno ma anche creare qualche disputa passeggera. Per quanto riguarda il lavoro, ci potrebbe essere la possibilità di instaurare nuovi rapporti lavorativi e professionali.

Bilancia Il transito di Venere permette di agire con libertà, arriva una buona intraprendenza che aiuta i cuori solitari e i delusi della coppia. Lavoro? La fine di questo mese porta una buona capacità di azione, tenete duro ancora per qualche giorno.

Scorpione Nel corso delle prossime ore tenderete ad essere polemici. Mordetevi la lingua se necessario. Per quanto riguarda il lavoro, troppe le ansie maturate nel periodo estivo, ma nella maggioranza dei casi possiamo essere ottimisti, ci saranno conferme e una stabilità.

Sagittario Sfruttate il buon aspetto di Venere, non potete aspettarvi risultati se non vi mettete in gioco. Se siete soli e non avete responsabilità familiari il periodo non sarà affatto avaro di avventure.

Capricorno Manca slancio erotico nella coppia. Possibile qualche incomprensione in casa e nei rapporti con i familiari. Dovete seguire ogni cosa con attenzione e organizzarvi al meglio

Acquario Avete bisogno dell’amore o degli amici per trovare la giusta forza per rilanciarvi. Per quanto riguarda il lavoro, dovete dimenticare le prime due settimane di novembre, alcuni progetti non sono partiti, ci sono stati ritardi per svariati motivi.