Oroscopo Paolo Fox martedì 15 agosto 2023: Cancro sereno

Ariete L’amore vive una fase di stanchezza Forse c’è qualcosa che non va con il partner? Sul lavoro siete forti abbastanza per superare crisi e difficoltà di ogni sorta, ma non c’è nulla di male a chiedere aiuto ad una persona vicina e fidata. Bene in particolare le collaborazioni con Scorpione e Ariete.

Toro La giornata di Ferragosto sarà all’insegna della cautela e di possibili litigi con il partner e con chi vi circonda. Cercate di mantenere la calma. La Luna è in opposizione. Avrete la sensazione che qualcuno non ve la conti giusta. Sul lavoro volete cambiare aria e provare qualcosa di nuovo.

Gemelli In amore il consiglio delle stelle è di evitare conflitti in particolare con Vergine e Pesci. Non potete prendervela se qualcosa non va come vorreste. Sul lavoro pian piano si recupera, ma attenzione perché possono esserci disguidi con accordi già presi o contratti da firmare. Meglio mantenersi cauti fino alla fine.

Cancro Se avete vissuto dei contrasti in amore, potete finalmente riappacificarvi. Questo Ferragosto vi vedrà sereni e affrancati. Sul lavoro dovete essere maggiormente fiduciosi, anche se adesso vi sembra andare tutto storto. Pian piano le cose si risolvono. Le prossime settimane saranno decisive.

Leone La giornata di Ferragosto si apre con la Luna contraria, per cui potreste sentirvi un po’ agitati. Cercate di mantenere la calma. Sul lavoro è una giornata nella quale avete vissute tante situazioni poco chiare. Rimandate ai prossimi giorni.

Vergine Questo Ferragosto porterà con sé ottime emozioni da vivere a pieno. Sul lavoro l’oroscopo porterà novità importanti. Potranno arrivare chiamate e nuove proposte per dare una svolta alla vostra carriera.

Bilancia In questo Ferragosto e nei prossimi giorni potrete vivere grosse e belle emozioni. Godetevele a pieno, d’altronde ve le meritate dopo lo stress di quest’ultimo periodo. Sul lavoro state per risolvere una questione legale che troverà la sua conclusione nel periodo autunnale. Iniziate a portare avanti i vostri progetti.

Scorpione La giornata sarà positiva perché avete la Luna nel segno e già questa è una garanzia. Potrete vivere un Ferragosto all’insegna della passione e dell’eros. Sul lavoro potrebbero arrivare nuove interessanti proposte, ma valutate pro e contro prima di accettare.

Sagittario La giornata vi vedrà un po’ sottotono in amore, ma presto Venere sarà nel segno per cui potete recuperare. Ciò non significa che d’incanto tutti i vostri problemi si potranno risolvere. Forse dovete rivalutare le ultime scelte che avete preso: non è troppo tardi per cambiare rotta.

Capricorno Con questa Luna favorevole, le coppie stabili possono ricevere un bell’influsso e costruire qualcosa di speciale. Magari è il momento di pensare a un matrimonio o alla convivenza. Lo sforzo sul lavoro darà i suoi frutti. Dimostrate a tutti il vostro lavoro.

Acquario La giornata vi vede particolarmente polemici. Ci vuole davvero poco per farvi perdere la pazienza. Sul lavoro non siete soddisfatti di qualche collega, che non si impegna abbastanza. Parlateci chiaramente.