Oroscopo Paolo Fox, martedì 17 settembre 2024: Sagittario avventuroso

Bilancia

Siete in una fase di introspezione, in cui è cruciale chiarire i vostri obiettivi. In amore, dovreste dedicare più attenzione al partner per evitare incomprensioni. Sul lavoro, l’equilibrio è difficile da raggiungere e richiederà pazienza. È importante prendervi del tempo per voi stessi per riorganizzare le idee. Le stelle suggeriscono di evitare decisioni affrettate e di trovare serenità attraverso una passeggiata all’aria aperta.