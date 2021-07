Frasi di buonanotte: ecco le più belle da dedicare

Le frasi di buonanotte sono tra i momenti più dolci e intimi della giornata. Ecco le migliori da dedicare a chiunque ci stia accanto

Dopo una lunga giornata, arriva la notte: il momento in cui bisogna sgombrare la mente dai cattivi pensieri per riposarsi serenamente e prepararsi al nuovo giorno. Un buon riposo è fondamentale per la salute del nostro corpo, per cui è necessario approfittare di questo momento al meglio. Ecco quindi una selezione di belle frasi di buonanotte dolci, da dedicare alle persone più care.

Frasi che scaldano il cuore che sicuramente renderanno più dolce la nostra notte e quella della persona a cui sono dedicate. ZON.it ha selezionato per voi le più iconiche e famose frasi di buonanotte da utilizzare per chi ci vuole bene e per chiunque nutriamo un po’ di affetto. Frasi che scaldano il cuore che sicuramente renderanno più dolce la nostra notte e quella della persona a cui sono dedicate.

Ecco a voi, dunque, una nutrita selezione di frasi di buonanotte da utilizzare per far addormentare le persone più care.

Frasi per la buonanotte dolci

Quando la sera le luci si spengono… tu tieni acceso il cuore! Buonanotte!

(Stephen Littleword)

Io sarò la nube e tu la luna. Ti coprirò con entrambe le mani, e il nostro tetto sarà il cielo.

(Rabindranath Tagore)

Non c’è notte senza stelle.

(Andre Norton)

Avere qualcuno a cui poter dire “A domani” tutte le notti non è una cosa da poco. È mettersi a letto e sapere che anche se ci si sente soli, non si è mai soli.

(Marilyn Monroe)

E mi piace la notte ascoltare le stelle. Sono come cinquecento milioni di sonagli.

(Antoine de Saint-Exupéry)

Sei la finestra a volte verso cui indirizzo parole di notte, quando mi splende il cuore.

(Alda Merini)

L’occhio vede le cose in maniera più chiara nei sogni di quanto non riesca a vederle nella veglia.

(Leonardo da Vinci)

Da quali stelle siamo caduti per incontrarci qui?

(Friedrich Nietzsche)

Il successo è poter coricarsi ogni sera con l’anima in pace.

(Paulo Coelho)

Il sole abbraccia la terra e i raggi di luna baciano il mare. Ma cosa valgono tutti questi baci, se tu non baci me?

(Mary Shelley)

Le persone che si amano possono essere separate dalle circostanze della vita ma, anche se solo in sogno, la notte appartiene a loro.

(Patti Smith)

Dubita che le stelle siano fuoco, dubita che il sole si muova, dubita che la verità sia mentitrice, ma non dubitare mai del mio amore.

(William Shakespeare)