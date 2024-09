Nocera Inferiore, arrestato un 60enne: in casa cocaina, crack e hashish

di Redazione ZON

Nel rispetto della presunzione di innocenza e fermo restando che eventuali giudizi di responsabilità potranno conseguire solamente a pronunciamenti irrevocabili, si rende noto che in data odierna a Nocera Inferiore (SA), i Carabinieri della Sezione Operativa del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore hanno arrestato per “detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente” un 60enne di Sarno (SA) trovato in possesso, in esito a perquisizione, di circa 8,7 gr. di cocaina, 5,5 gr. di crack e 0,6 gr. di hashish, nonché un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

Procedendosi nelle forme del rito direttissimo, l’arresto veniva convalidato e l’indagato, su richiesta di questo ufficio, veniva sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Nocera Inferiore.