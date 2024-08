Oroscopo Paolo Fox, martedì 20 agosto 2024: Ariete, in amore non fare passi falsi

Ariete Cari Ariete, in amore è meglio non fare passi falsi e prima di interrompere una storia lunga meglio pensarci bene e poi prendere una decisione. Sul lavoro, nei prossimi mesi arriverà una buona collaborazione, approfittane! Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani. Rimboccatevi le maniche.

Toro Cari Toro, un problema che riguarda la casa potrebbe impegnarvi più del previsto. Sul lavoro, occhio alle finanze anche se Mercurio, che ora è in aspetto buono, può migliorare un rapporto professionale!

Gemelli Cari Gemelli, in amore meglio prendersi un po’ di relax, soprattutto quelli che hanno vissuto tutto in modo polemico negli ultimi tempi. Sul lavoro, sei forte ma è meglio giocare bene tutte le carte a tua disposizione!

Cancro Cari Cancro, le stelle sono dalla tua parte e in amore ora non è il momento di sprecare e buttare all’aria le occasioni. Sul lavoro, c’è un po’ di confusione, ma è meglio non cedere alle provocazioni! Qualcosa si aggiusterà, ma dovete dare il massimo in ogni campo.

Leone Cari Leone, questa giornata in amore porterà con sé qualche dubbio. Sul lavoro, a livello burocratico ci sono dei problemi da affrontare, mantieni la calma e non farti prendere dal nervosismo! Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani.

Vergine Cari Vergine, la Luna è dalla tua parte e in amore potrebbero nascere delle belle emozioni, tutte da vivere. Sul lavoro, nessuno ora sarà più in grado di farti del male!

Bilancia Cari Bilancia, se sei single forse è perché ti sei messo troppo sulla difensiva, ma ora lasciati andare perché questo periodo promette bene. Sul lavoro, è il momento di lanciarsi in nuove sfide, forza!

Scorpione Cari Scorpione, in amore questo giorno porta con sé qualche tensione di troppo. Sul lavoro, invece, da settembre sarai più energico e tutto andrà per il verso giusto!

Sagittario Cari Sagittario, in amore hai voglia di recuperare il tempo perso, ora vuoi lasciarti andare alla passione. Sul lavoro, sono favoriti i contatti e i nuovi accordi! Dimostrate tutto il vostro valore.

Capricorno Cari Capricorno, in arrivo belle emozioni, ma è meglio non perdere tempo se ti piace qualcuno: che ne dici di farti avanti? Sul lavoro, c’è una bella energia e questa è una fase di recupero!

Acquario Cari Acquario, meglio essere prudenti e fare attenzione alle parole perché la situazione non è così chiara come vorresti. Sul lavoro, cerca di affrontare tutto con coraggio anche se devi iniziare un nuovo progetto!