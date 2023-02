Oroscopo Paolo Fox Martedì 21 Febbraio 2023: Vergine nervoso

Ariete Tra martedì e domenica c’è la possibilità di risvegliare le emozioni sopite. Potete sentirvi più forti e passionali in queste giornate d’inverno. Chi ha intenzione di parlare d’amore o di incontrare qualcuno, può approfittare del quadro astrale favorevole. Periodo particolare per il lavoro e chi pratica la stessa attività da anni potrebbe anche spostarsi in altre città, prendendo una strada nuova.

Toro Questo periodo è di preparazione, a maggio ci saranno tante novità. Fase utile per le persone del segno che hanno chiuso un amore oppure un lavoro negli ultimi mesi. In queste giornate vi state dando da fare e sperimentando anche nuove attività lavorative. Attenzione a qualche tensione di troppo con i segni Bilancia e Cancro.

Gemelli Ultimamente le tensioni non sono mancate, anche se non si può dire che sia un periodo negativo. E’ un periodo in cui vi dovete dare parecchio da fare. Entro la fine della primavera qualcuno sarà chiamato anche a fare qualcosa di nuovo.

Cancro Manca un po’ di energia in queste ore. La prossima stagione però sarà ricca di riscatti e conferme. In genere vi capita di vivere momenti di forte agitazione e positività, alternati ad altri in cui l’umore è in calo. Potreste sentirvi messi da parte in queste ore. Se vedete che ci sono troppe polemiche, rimandate le discussioni alla prossima settimana.

Leone Nel corso delle prossime ore potrete recuperare: le stelle sono favorevoli. E’ il momento migliore se dovete affrontare qualche cambiamento lavorativo. Giove è favorevole e potrebbe portare pure qualche contatto in più rispetto al solito. In amore ci vuole invece attenzione e se ci sono polemiche potresti arrabbiarvi facilmente.

Vergine La giornata sarà polemica e nervosa. La Luna ed il Sole sono contrari e magari non siete nemmeno voi a fare polemica, ma le persone che vi stanno intorno cercano di infastidirvi. Qualcuno a breve potrebbe fare una scelta riguardante un nuovo lavoro, oppure il rinnovo di qualche accordo.

Bilancia Nel corso delle prossime ore dovrete fare attenzione alle polemiche che nascono in amore, anche perché poi da giovedì la situazione potrebbe anche complicarsi. Se qualcuno vi rimprovera sempre, specie se è il partner, potreste anche arrabbiarvi e perdere la pazienza. Mercoledì ci sarà un piccolo recupero, ma poi l’amore non sarà granché in queste giornate.

Scorpione Nel corso della settimana la Luna non vi permetterà di fare tutto quello che avevate programmato e preventivato. Sarete quindi piuttosto nervosi, senza capire neanche bene il motivo di questo stato d’animo.

Sagittario Settimane importanti per capire quale sarà il vostro ruolo in un lavoro e in un gruppo, nella seconda parte dell’anno una scelta andrà fatta. Prendete coraggio! Anche se avete un’attività in proprio potreste pensare di cambiare qualcosa, anche ufficio o luogo di azione.

Capricorno Tra qualche giorno Saturno sarà favorevole e da maggio Giove interessante. Il successo lo si ottiene sulla base delle proprie capacità e l’astrologia può aiutarci segnando i tempi di realizzazione di un certo progetto, i momenti in cui è meglio esporsi e quelli in cui è meglio tirarsi indietro.

Acquario Settimana da vivere con un sorriso, non importa arrivare primi! L’importante è sapere che le persone vi amano e hanno una bella idea di voi. È un periodo in cui ci sono pianeti favorevoli: sarà più facile ottenere consensi. Giove e Venere sono dalla vostra, Marte è in aspetto buono e inoltre il vostro atteggiamento è molto più positivo rispetto al passato.