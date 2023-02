Juve, quando torna Pogba

di Michele Mastia

Paul Pogba non è praticamente mai stato a disposizione della Juve in questa stagione. In estate i bianconeri sono riusciti a riportare a casa il fortissimo centrocampista francese, ma gli infortuni lo hanno tenuto lontano dal campo ormai da troppo tempo. La sua procuratrice, Rafaela Pimenta, ha rilasciato dichiarazioni molto importanti sulle condizioni del suo assistito. Non si sa ancora quando il centrocampista tornerà a disposizione di Max Allegri (che intanto si è preso i feroci attacchi di Billy Costacurta), ma il rientro sembra ormai sempre più vicino.

Juve, le parole dell’agente di Pogba

«Il nostro è davvero un rapporto molto speciale. Ci amiamo, litighiamo, ci adoriamo, sentiamo la mancanza. Quello che ho passato quando ha vinto la Coppa del Mondo… non riuscivo a dormire». Sembra un’eternità fa: «Il suo periodo attuale? Quando le cose vanno male, dice sempre: “Il lato positivo è che passerà, non può essere peggio”. Troverà sempre la forza per andare avanti. Spero di rivederlo presto, sta spingendo per tornare“