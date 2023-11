Oroscopo Paolo Fox martedì 21 Novembre 2023: Cancro nervoso

Ariete L’amore può finalmente riprendere quota e regalare tante emozioni. Sul lavoro attenzione a scegliere bene gli accordi e i dettagli delle nuove collaborazioni.

Toro Il cielo è molto interessante per i single del segno e porta belle occasioni di incontro. Sul lavoro buone chance per chi ha voglia di avere qualcosa di più.

Gemelli In questa giornata ci sarà il rischio di alzare un po’ troppo la voce, attenzione. Sul lavoro meglio stare attenti a non provocare troppo i colleghi. A volte bisogna contare fino a dieci prima di aprir bocca, ma non rimarrete delusi.

Cancro In amore c’è un po’ di nervosismo quindi massima attenzione con il partner. Sul lavoro aspettatevi nuove proposte. Potrebbe essere arrivato il momento di vivere ottime opportunità in ogni campo.

Leone Avete un umore ballerino, attenzione a non innervosirvi troppo solo perché vi manca il partner. Sul lavoro c’è un po’ di nervosismo ma trasformatelo in energia per fare meglio.

Vergine Le stelle parlano di buone opportunità per i single del segno. Sul lavoro c’è bisogno di più cura per i dettagli. Vedrete che le cose si aggiusteranno il prima possibile. Dovete solo avere un po’ di pazienza e non rimarrete delusi.

Bilancia Le stelle favoriscono i single che potranno sentire il proprio cuore battere di nuovo. Sul lavoro aspettatevi qualche chiamata interessante. Magari potrebbero esserci ottime opportunità di successo, vedrete che tutto si aggiusta.

Scorpione Potreste essere un po’ troppo velenosi nei confronti del partner. Sul lavoro meglio controllare bene i contratti prima di firmare. Rischiate di essere frettolosi e poi pentirvene.

Sagittario Il cielo parla di voglia di amare, assecondatela. Sul lavoro parlate chiaro e condividete le vostre necessità con i capi. A volte bisogna essere netti e anche un po’ duri per farsi rispettare, perché c’è sempre chi proverà ad approfittarsene.

Capricorno In amore c’è un po’ di tensione ma ci vuole un po’ di pazienza in più. Sul lavoro attenzione a non spendere troppo perché le entrate sono un po’ ridotte ultimamente. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani.

Acquario In amore potreste iniziare a desiderare qualcosa in più dal partner e immaginare già un futuro insieme. Sul lavoro arrivano belle novità.