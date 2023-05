Oroscopo Paolo Fox Martedì 23 Maggio 2023: Bilancia agitato

In amore la voglia di mettersi in gioco è grande e dovreste sfruttare questo periodo per lasciarvi andare e dichiarare i vostri sentimenti. Sul lavoro puntate tutto sul vostro essere diplomatici e mediatori.

Finalmente iniziate a vedere la luce in amore e questo weekend vi darà modo di vivere grandi emozioni. Sul lavoro bisogna mettere dei paletti e farsi valere di più. Qualcuno proverà a mettervi il bastone fra le ruote, ma voi andate dritti per la vostra strada.

Sarebbe meglio mantenere la calma in amore perché i pianeti provocano un po’ di agitazione nella coppia. Sul lavoro state vivendo un momento di difficoltà. I risultati sembrano non arrivare mai ma bisogna avere pazienza.

Il cielo parla di grandi novità in amore ma attenti a non commettere sempre gli stessi errori. Sul lavoro bisogna mantenere la calma e viversi tutto con tranquillità.

Sagittario

Attenzione in amore a non esporvi troppo perché potreste non ricevere il riscontro sperato da parte della persona amata. Sul lavoro siete un po’ in dubbio ma presto troverete le giuste risposte.