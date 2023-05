Incidente sull’A2, camion perde il controllo e finisce in un burrone

di Redazione ZON

Poteva finire in tragedia l’incidente stradale avvenuto questa mattina lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo in direzione sud, tra gli svincoli Fratte e San Mango. Un giovane ragazzo alla guida di un camion avrebbe improvvisamente perso il controllo del veicolo precipitando in un burrone.

Fortunatamente il conducente pare non abbia riportato gravi ferite. Sul posto per le operazione di rimozione del veicolo i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polstrada.

Per consentire le operazioni di recupero di un mezzo pesante, si rendono necessarie delle limitazioni al transito veicolare sulla A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’, nel territorio comunale di Salerno. Nel dettaglio, a partire dalle ore 22:00 e fino alle ore 06:00 di domani, il tratto autostradale sarà chiuso in direzione sud, in prossimità del km 8,350 (Viadotto Grancano), con uscita obbligatoria allo svincolo ‘Fratte-Salerno Est’ in direzione nord della Diramazione A2 Napoli, con rientro dallo stesso svincolo in direzione sud. Sul posto sarà presente il personale Anas e delle Forze dell’Ordine per il recupero e rimozione del mezzo incidentato e per gli interventi di ripristino delle barriere divelte.