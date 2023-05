Questo mondo non mi renderà cattivo: la nuova serie di Zerocalcare

di Tiara Operno

Dopo il successo di “Strappare lungo i bordi“, la serie di Zerocalcare rilasciata su Netflix nel 2021, il fumettista romano aveva fatto sapere di essere a lavoro su una seconda stagione, sebbene avesse già avvertito che non si sarebbe trattato di un sequel e di considerarla quindi come una stagione a sé. Dopo uno spot mandato in televisione durante la settimana del Festival di Sanremo, è stato finalmente rilasciato il trailer ufficiale di “Questo mondo non mi renderà cattivo”( che è possibile vedere a questo link)

Anche in questo caso Zerocalcare è stato affiancato nel doppiaggio da Valerio Mastandrea, che presta la voce all’Armadillo, mentre il resto dei personaggi verrà doppiato come di consuetudine dallo stesso Zero.

Ecco quindi la sinossi ufficiale di “Questo mondo non mi renderà cattivo”: “Un vecchio amico torna nel quartiere dopo diversi anni di assenza e fatica a riconoscere il mondo in cui è cresciuto. Zerocalcare vorrebbe fare qualcosa per lui ma si rende conto di non essere in grado di aiutarlo a sentirsi di nuovo a casa e a fare la scelta giusta per trovare il suo posto nel mondo”.

Stando alla ultime informazioni trapelate la nuova serie di Zerocalcare sarà composta da sei episodi dalla durata di mezz’ora l’uno e sarà disponibile su Netflix dal 9 giugno 2023.