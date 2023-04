Oroscopo Paolo Fox Martedì 25 Aprile 2023: Bilancia fortunato

Approfittate di questa giornata di festa, magari davanti una grigliata, per conoscere nuove persone. Potreste trovare personalità interessanti, sia sul profilo relazionale che lavorativo.

Chi si è lasciato potrebbe trovare il momento giusto per ripartire con una nuova frequentazione amorosa. Sul lavoro, i risulti e le gratificazione tardano ad arrivare: serve stringere i tempi.

Di fronte alle difficoltà dell’amore, serve andare avanti e non buttarsi giù. Non serve a niente d’altronde. Sul mondo lavorativo, potrebbero arrivare inaspettate opportunità da prendere al volo.

State attraversando un momento di crisi amorosa: manca la passione, ma questa potrebbe riaccendersi se saprete mettere da parte lo stress. I pensieri, in amore, provengono anche dall’infelicità di un lavoro che non vi convince.

In amore, la crisi vi sta portando a lasciarvi: forse dividere le strade diventa la migliore soluzione per entrambi. Tra i temi della discordia, il tuo lavoro: niente gratificazioni, troppo stress e la rabbia la porti a casa.

Se siete single, è il momento di tornare a frequentare seriamente una persona. Ritornate alla carica. La fortuna non vi sorriderà solo in amore, ma anche sul piano lavorativo.

In amore vivete questa storia con troppa rabbia e non fa bene a nessuno. Sul piano professionale, devi sforzarti di avere pazienza e cercare un buon equilibrio.

Ormai nella coppia la passione è latente, in una dinamica che vi sta danneggiando pesantemente: il tuo essere di corsa, ti rende ormai una persona sempre fuori casa. A volte però avete bisogno di rallentare i ritmi e procedere con il freno a mano tirato.

Siete avventurieri, quindi volete giocarvi una carta per cambiare da cima a fondo la vostra vita. Con lo stesso spirito affrontate gli ostacoli del lavoro, che superate a suon di talento e organizzazione. Solo con tanto impegno si ottengono risultati importanti.

La situazione col partner non è persa, a patto parliate e cercate delle soluzioni di comune accordo. Sul lavoro, per vedere riconoscimenti serve stringere i denti ancora qualche settimana.

Pesci

Se v’interessa una persona, non perdete tempo a buttarvi in amore: passa un treno che va preso al volo e che rischia di non tornare più. Sul lavoro, le meritate gratificazioni sono vicinissime. Abbiate ancora un altro po’ di pazienza.