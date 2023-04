Oroscopo Paolo Fox Martedì 4 Aprile 2023: Leone stressato

Ariete Avete fatto grandi passi avanti dall’inizio dell’anno, chiudendo situazioni difficili o iniziando un nuovo periodo della vostra vita, tuttavia ora state vivendo nuovi rallentamenti. Nulla di grave in realtà ma potreste sentirvi stanchi e svogliati, in questo caso non cadete nelle provocazioni altrimenti sarà peggio.

Toro Chi ha un’attività in proprio o ha fatto partire un progetto di recente, non deve restare a guardare ma darsi da fare. Le stelle vi aiuteranno ma il successo non dipenderà unicamente da loro, anzi, dovrete essere voi a garantire qualità al vostro operato. Sta a voi dimostrare quanto valete.

Gemelli State avendo a che fare con situazioni incresciose che rischiano di farvi arrabbiare molto soprattutto se qualcuno cerca di mettervi in cattiva luce. I risultati non mancano ma dovete impostare meglio il futuro. Resistete fino a mercoledì, da lì in poi le cose andranno meglio.

Cancro Siete in attesa di novità ma anche questa settimana, come quella precedente, sarà un po’ rallentata. Il problema non sta nelle cose che non funzionano ma in semplici problemi che vi potrebbero creare ansia e preoccupazione.

Leone Vi attende una giornata stressante nella quale potreste sentire il bisogno di abbandonare tutto e scappare. Siete alle porte di un momento particolare della vostra vita in cui sarete chiamati a fare una scelta. Vorreste che alcune persone fossero più leali con voi.

Vergine Non state vivendo un periodo molto tranquillo, a preoccuparvi sono in particolare delle piccole ansie e situazioni ambigue. Rispetto a marzo però vi sentite più sicuri e vi lasciate scivolare le cose addosso, consapevoli delle vostre capacità. Cielo positivo per i sentimenti e i rapporti con gli altri.

Bilancia In queste ore di inizio aprile siete agitati e nervosi, c’è qualcosa che vi turba. In alcuni momenti potreste addirittura sembrare utopisti ed essere richiamati a tenere i piedi per terra. In amore meglio non tirar fuori problemi o recriminazioni. Soddisfazioni in vista se avete aperto una disputa legale in cui avete ragione.

Scorpione State facendo tante cose e vi manca il tempo per amare; è anche vero che, a proposito del partner, se una persona non risponde più alle vostre richieste e ai desideri è normale sentirsi un po’ più lontani e critici nei suoi confronti.

Sagittario L’amore a breve tornerà nella vostra vita, ma fate attenzione a non lasciare il piede in due scarpe. Dovreste cercare di essere meno distratti e più decisi sul lavoro. Se le cose vi sfuggiranno di mano, cercate di tenere la situazione sotto controllo.

Capricorno Tutti i problemi accumulati nella vostra vita personale passeranno e tornerà la voglia di perdonare una persona che vi ha fatto del male. Se lo meriterà? Lo saprete solo voi. Per quanto riguarda il lavoro, arriveranno novità per chi vuole cambiare vita. Sarete piacevolmente sorpresi da una notizia inaspettata.

Acquario Potreste avere una disputa con il partner che non andrà liscia, ma sarà meglio discuterne faccia a faccia. Per quanto riguarda il lavoro, le prossime ore saranno tranquille e troverete buone soddisfazioni.