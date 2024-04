Oroscopo Paolo Fox martedì 9 Aprile 2024: Ariete nervoso

Ariete La giornata si apre all’insegna del nervosismo e basterà molto poco per farvi perdere le staffe… Cercate di contenervi almeno sul lavoro. Per quanto riguarda l’amore, sentite che qualcosa non va. Usate la testa.

Toro Avrete Urano contrastato da Marte e Saturno. Questo vi porterà notizie negative sul fronte lavorativo… Tutto tranquillo invece in amore. Potete iniziare a progettare qualcosa di speciale con il partner in vista del futuro.

Gemelli Avrete voglia di dedicarvi di più agli affetti rispetto al lavoro. Qualche grana lavorativa ci sarà, ma sarete in grado di superarla senza fatica. Roba di poco conto. Insomma, andate dritti per la vostra strada. I successi e i traguardi sono a portata di mano, saprete coglierli con entusiasmo.

Cancro Vi attendono giornate molto particolari in cui sarete chiamati a riflettere. Non vi sentite soddisfatti a pieno della vostra vita, sia per quanto riguarda l’ambito lavorativo sia quello amoroso. Stringete i denti. Passerà, ma dovete volerlo. La buona volontà è la prima arma.

Leone Avrete finalmente l’occasione di raccogliere i frutti di quanto avete seminato di recente. Il discorso vale sia a livello economico sia morale. L’amore, per ora, passa in secondo piano… Attenti però perché il partner potrebbe innervosirsi.

Vergine Marte e Saturno potrebbero far emergere alcune verità scomode. Dovrete cercare di pensare anche sui vostri errori e sperare di restare in buoni rapporti con le persone coinvolte. Fatelo per voi e per loro. Insomma, un po’ di autostima e ottimismo saranno la base per ottenere qualcosa di speciale.

Bilancia A partire da questa giornata sarete molto energici per merito di Marte che è in vostro favore. Potreste solo avere qualche malumore a metà settimana per quanto riguarda la sfera amorosa. Ma non pensateci ora. E soprattutto mantenete la calma e usate tutta la vostra diplomazia.

Scorpione Avrete alcuni dubbi per quanto riguarda le relazioni. Chi non si sente più dentro una storia riuscirà a troncarla facilmente. Ma prima usate la testa, pensateci bene. Vedrete che le cose miglioreranno.

Sagittario Sarete invasi da una grande voglia di fare. Fate attenzione soltanto alla giornata di mercoledì dove potrebbero emergere delle incomprensioni in amore da evitare accuratamente. Fatevi furbi. Occhio a chi proverà a mettervi il bastone fra le ruote.

Capricorno Vi attendono giorni delicati dal momento che dovrete decidere la vostre nuove priorità. Cercate di raccogliere tutte le vostre forze per affrontare le prossime giornate al meglio. Questo vale sia in amore sia nel lavoro. Riuscirete a superare problemi di lungo corso.

Acquario Vi aspettano giornate fantastiche in amore. Venere vi renderà irresistibili agli occhi di tanti. Perché non fare un passo in avanti con il partner? Qualcosa di solido? Può essere arrivato il momento di fare un figlio o di sposarsi.