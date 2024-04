“Forte e Chiara”: il microcosmo della Francini arriva in tv

di Riccardo Manfredelli

Un libro, un monologo teatrale e adesso anche uno show televisivo: “Forte e Chiara”, il microcosmo catodico di Chiara Francini apre le porte agli spettatori da mercoledì 10 aprile in prima serata su Raiuno. Tra canzoni, monologhi e “qualche sforbiciata”, l’attrice toscana contagerà con la sua energia pubblico e ospiti: nella prima puntata arrivano, tra gli altri, Leonardo Pieraccioni (che l’ha di recente diretta in “Pare Parecchio Parigi”), Giorgio Panariello e Carlo Conti; previsto, inoltre, un dialogo con Sua Eminenza, Card. Gianfranco Ravasi.

«Dentro questo show si parla di tutto. Ci ho messo dentro tutto ciò che mi piaceva, le piccole e grandi gioie della vita, quello che mi fa divertire. Mi sono sentita profondamente libera: il mio punto di partenza è sempre la verità. Anche quando faccio ridere: in realtà racconto ciò che fa ridere me, è un dono che faccio al pubblico, cerco di non ammiccare mai. A chi mi ispiro? E’ impossibile pensare di mettermi a confronto con delle icone come la Carrà, Franca Valeri o Anna Marchesini, ma spero di essere sporcata un pò da tutte loro».

Poi la domanda-tassa su Sanremo, che i colleghi si divertono con un certo sadismo e poca fantasia a propinare a chiunque presenti un proprio progetto tra la fine di un Festival e l’inizio di un altro: Chiara Francini, che quel palco l’ha già calcato convincentemente nel 2023, lo condurrebbe in solitaria? «Mi viene un cerchio alla testa solo a pensarci. Per il momento rimango concentrata e tonica sulle due ore di diretta che mi aspettano per tre mercoledì di seguito (Vespa si ritenga avvisato, ndr.) Magari tra un po’ di tempo». La diretta spaventa? Con un assist Claudio Fasulo, Vicedirettore Intrattenimento Prime Time punge San Marino: «Gli imprevisti possono capitare, a livello internazionale ce lo insegna Una voce per San Marino. Ma non credo possa andare peggio».