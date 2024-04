Agropoli, detiene cocaina ai fini di spaccio: arrestato 56enne

di Antonio Jr. Orrico

Nel pomeriggio del 5 aprile, ad Agropoli (SA), i Carabinieri della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia hanno arrestato per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” un 56enne del posto.

Nello specifico, i Carabinieri, nell’ambito di predisposti servizi finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti, hanno notato l’indagato cedere ad altra persona una bustina in cellophane, poi recuperata dai militari dell’Arma, contenente cocaina per circa 1,16 grammi. Inoltre, a seguito perquisizione veicolare veniva rivenuto ulteriore tipo di stupefacente per circa 258 grammi, nonché un bilancino di precisione e materiale per il taglio ed il confezionamento.

L’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.