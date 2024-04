Campagna, incidente nella notte: morti due carabinieri

di Antonio Jr. Orrico

Un incidente disastroso. La scorsa notte, lungo la strada che collega Campagna con Eboli, si è verificato uno scontro mortale, che ha coinvolto tre auto. A scontrarsi, poco dopo le 23, una gazzella dei militari dell’Arma (con a bordo tre uomini in divisa) e un Range Rover insieme ad un’altra vettura che, proprio in quel momento, stava transitando. Sul posto sono intervenute ben sei ambulanze e i vigili del fuoco che hanno estratto i carabinieri dalla loro vettura.

Per i due giovani in divisa, purtroppo, non c’è stato niente da fare. Il terzo, invece, è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato in ospedale ad Eboli dov’è ricoverato in prognosi riservata. Nel terribile incidente sono rimasti feriti la 31enne, N.L., alla guida del Range Rover, una passeggera 18enne e il 75enne alla guida della terza automobile, ricoverati presso gli ospedali di Battipaglia e Oliveto Citra. La donna sarebbe risultata positiva all’alcol test e alla droga.

Su dinamica e responsabilità dell’incidente indagano i carabinieri, che hanno acquisito anche i filmati delle telecamere di una stazione di servizio presente nella zona.

Il sindaco di Campagna, Biagio Luongo, ha voluto esprimere il suo cordoglio nei confronti dei due carabinieri.

“Ci sono momenti in cui le parole non bastano ad esprimere il dolore e la sofferenza. Oggi, la nostra Città è avvolta in un manto di profonda tristezza e incredulità. Una tragedia ha portato via, nel cuore della notte, due giovani Carabinieri del Comando di Campagna, il Maresciallo Francesco Pastore e il Carabiniere Francesco Ferraro. Un evento drammatico che ci lascia sgomenti e affranti. Le Istituzioni e la comunità tutta si uniscono al cordoglio delle famiglie e dell’Arma dei Carabinieri. Piangiamo, oggi, due tra i nostri più cari figli di Campagna, eroi silenziosi ai quali tributiamo il nostro rispettoso e doveroso commiato.” ha scritto.