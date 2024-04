Mercato San Severino, il 15 Aprile evento per Don Peppe Diana

di Antonio Jr. Orrico

A Mercato San Severino, alla frazione Costa presso la Parrocchia SS Annunziata, lunedì 15 Aprile prossimo alle ore 19,30, si parlerà di un Martire della Chiesa, Don Peppe Diana, attraverso il libro del

giornalista/scrittore Raffaele Sardo.

L’evento è organizzato dalla Pro Loco Mercato San Severino e si inserisce in un percorso itinerante sul

territorio comunale, “Vivere i luoghi” tra Arte – Cultura – Tradizioni, parte con una serie di iniziative dalla

Frazione di Costa attraverso un libro che racconta l’esempio di un Uomo che si è sacrificato per dire no al

malaffare e di un altro Uomo, ospite della serata, Augusto di Meo, menzionato nel libro di Raffaele Sardo,

Testimone dell’omicidio dell’Amico Peppino, che non si è tirato indietro. Un grande momento per ricordare e porre in risalto il grande senso di Responsabilità del Sacerdote verso la Sua comunità e del Testimone, verso l’amico.

L’iniziativa vede la collaborazione del Forum dei giovani e i Lions Mercato San Severino oltre varie

Associazioni della Frazione: S. Luigi Gonzaga – Astra Ambiente – Amici Granata, oltre Ciclo Bike. L’intero percorso vede il patrocinio del Comune di Mercato San Severino, l’UNPLI Salerno e il Consorzio Pro

Loco Salerno.

La serata si aprirà con il saluto del Sacerdote Don Gerardo Lepre per poi seguire quelli istituzionali, per

entrare poi nel vivo, dialogando con l’Autore sulla figura di Don Diana e con il Testimone, su cosa ha

significato per lui tale comportamento e il messaggio che con esso ha lasciato.