Serre, biker 44enne di Nocera si schianta contro albero: deceduto

di Antonio Jr. Orrico

La giornata di ieri si può contrassegnare come “domenica tragica” per le strade di Salerno e dintorni. Come riportato, infatti, dal quotidiano “Le Cronache“, a Serre un biker di Nocera Inferiore è deceduto in seguito a un incidente stradale con la sua moto. L’uomo, un 44enne del cosiddetto Rione Calenda, era in compagnia di altri centauri motociclisti. Improvvisamente ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada perdendo la vita qualche minuto dopo il tremendo impatto contro un albero.

Nulla hanno potuto i soccorsi del 118 arrivati sul posto e allertati dagli amici dello sfortunato biker. Hanno certificato solo il decesso per le troppe gravi ferite interne riportate da De Vivo che lascia una compagna con la quale conviveva senza avere figli. L’uomo era in gita con un altro gruppo di bikers nella zona industriale di Serre, sull’ex Strada statale 19 e sarebbe volato giù in un uliveto al termine di un rettilineo in località Pagliarone.

Probabilmente, l’incidente si deve ad una distrazione oppure ad un malore, che ha portato il motociclista di Nocera alla perdita del controllo del mezzo. Saranno le indagini a chiarirlo. Sul caso la procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno ha aperto un fascicolo d’inchiesta contro ignoti.

Il 44enne lavorava per una ditta nel settore farmaceutico. La salma è stata trasferita presso l’ospedale di Eboli a disposizione dell’autorità giudiziaria che dovrà decidere se proseguire con l’autopsia.