Eclissi solare totale dell’8 Aprile 2024: dove vederla dall’Italia?

di Rita Milione

Un’eclissi solare è un tipo di eclissi, ovvero un noto fenomeno ottico-astronomico, abitualmente associato al sistema “Sole-Terra-Luna”, caratterizzato dall’oscuramento di tutto, o di una parte del disco solare da parte della Luna, visto dalla Terra.

Eclissi solare totale

È il tipo di fenomeno più studiato e più conosciuto nel campo delle osservazioni astronomiche, in quanto, durante la fase centrale, è possibile studiare con facilità la cosiddetta corona solare. Il fenomeno si verifica soltanto se la Luna è ad una distanza dalla Terra tale da farla apparire di diametro angolare lievemente maggiore di quello del Sole.

In una eclissi solare centrale totale, la Luna proietta sulla Terra un lungo percorso di oscuramento, detto percorso del già citato “cono d’ombra”, anche detto “corridoio d’ombra”, “fascia di totalità” o “percorso della totalità” e che, tuttavia, colpisce soltanto una strettissima porzione terrestre, lungo tutto il percorso dell’eclissi e, tuttavia, largo in media circa appena un centinaio di chilometri. Soltanto in quelle aree geografiche, previo anche un bel tempo meteo, l’osservatore terrestre può ammirare significativamente il fenomeno della totalità, questa volta ad occhio nudo.

Eclissi solare dell’8 aprile 2024

L’eclissi dell’8 aprile 2024 sarà un evento astronomico che avrà luogo il suddetto giorno attorno alle ore 18:18 UTC (ore 13:18 locali in Messico). La prossima eclissi di Sole totale sarà osservabile in un’area densamente popolata che si estende dal Messico agli Stati Uniti fino al Canada. Il fenomeno astronomico dell’8 aprile sarà uno spettacolo sia per gli appassionati che per gli scienziati, perché permetterà di studiare con grande dettaglio la corona solare.

L’eclissi di Sole l’8 aprile non è visibile dall’Italia: dove vederla in diretta streaming

Sebbene invisibile dall’Italia, l’eclissi totale di Sole dell’8 aprile potrà essere seguita in diretta streaming oppure sui canali “all news” che copriranno l’evento. Segnaliamo che il Virtual Telescope Project (VTP) trasmetterà le immagini in diretta a partire dalle 19:00 ora italiana su YouTube, grazie alla collaborazione di astrofotografi che con i propri strumenti riprenderanno l’evento da diverse località degli USA e del Canada. La diretta sarà commentata dall’astrofisico Gianluca Masi, responsabile scientifico del VTP, progetto che consente di osservare le meraviglie del cielo attraverso telescopi robotici controllati da remoto siti a Manciano, in provincia di Grosseto, sotto il cielo più buio e stellato dell’Italia peninsulare.