Oroscopo Paolo Fox Mercoledì 15 Febbraio 2023: Gemelli innamorato

Ariete Agitazione in amore a causa di rapporti in evoluzione. Bene il lavoro: occhio di riguardo per chi lavora a chiamata.

Toro C’è un momento di rappacificazione per le coppie con problemi. Tensioni sul lavoro per alcune promesse non mantenute.

Gemelli Il cielo è molto promettente per l’amore e per chi vuole vivere un’emozione o fare progetti. Potrebbe arrivare qualcosa di nuovo o si riprende quello che avevi interrotto mesi fa nel campo del lavoro.

Cancro Il quadro astrologico è ottimo per le coppie in crisi e voglio superare i momenti problematici. Attento a chi ti circonda sul lavoro, potrebbero insorgere degli scontri.

Leone Potrai fare una scelta per quanto riguarda i sentimenti, ma ti consiglio di non essere frettoloso. Sul lavoro, valutate al meglio la situazione. Potrebbero esserci discussioni che non tolleri.

Vergine Fate scelte ponderate in amore, non essere frettoloso. Situazione meno caotica del previsto sul lavoro.

Bilancia Nervosismo in amore oggi, meglio fare tutto con calma e cautela. Sul lavoro cerca di portare avanti i progetti che davvero ti interessano.

Scorpione Mantieni la calma e non mettere troppa carne sul fuoco. Sul lavoro, le opportunità non mancano, ma ora devi pensare solo ai progetti.questa è un’ottima giornata per i sentimenti. Sul lavoro, i favoriti sono quelli che si occupano di attività creative: la rete di contatti si allargherà.

Sagittario Questa è un’ottima giornata per i sentimenti. Sul lavoro, i favoriti sono quelli che si occupano di attività creative: la rete di contatti si allargherà.

Capricorno Cauti con i sentimenti, soprattutto se si hanno difficoltà nella vita di coppia. Mi raccomando di mantenere la calma sul lavoro, non mancheranno le opportunità.

Acquario Ci sono ottime possibilità oggi in amore è meglio evitare contrasti, soprattutto se frequenti e sei interessato a una persona nata sotto il segno dei Pesci o della Vergine. Sul lavoro, cerca di cogliere le occasioni!