Oroscopo Paolo Fox, mercoledì 21 agosto 2024: Toro alla ricerca di equilibrio

Ariete Se non sono arrivate risposte d’amore, vuol dire che ti importa poco. A guardare le stelle così imponenti e importanti da luglio in poi è difficile che non sia accaduto qualcosa. Questo è un quadro astrale ottimo non solo dal punto di vista dell’amore, ma anche di chi vuole fare progetti in ambito del lavoro.

Toro Giove nel suo nuovo transito tocca il settore economia e finanza. Molti sono impegnati nella ricerca di una una nuova stabilità e equilibrio. Le persone che hanno vissuto una crisi in amore con Venere ancora favorevole o se ne fanno una ragione o trovano alleati per superare qualsiasi momento critico.

Gemelli Di recente è probabile che qualcuno ti abbia chiesto cosa ti è successo. In quest’ultimo periodo avete perso la vostra vitalità. Alcune persone si sono un po’ arrese, ma devono reagire, soprattutto se ci sono dei progetti. Non dovete fermarvi, anche se c’è qualcuno contro.

Cancro Dipende quello che vuoi. Queste Stelle sono molto interessanti. Settembre sarà importante per il lavoro, più che per l’amore. Meglio rimboccarsi le maniche e pensare a programmi e progetti vincenti.

Leone Le grandi emozioni sono da sempre di riferimento per la tua vita. Non mancheranno sensazioni positive, solo il weekend sarà un po’ sotto pressione.

Vergine Ora che ti sei occupato della famiglia, dei figli e di mettere a posto alcune persone di casa, ricorda che da settembre ti aspetta un appuntamento col destino. Dovrai cambiare alcune cose nella tua vita e fare nuove scelte.

Bilancia Pensa all’amore perché dal 29 Venere sarà nel segno. Pensa anche a stare bene perché bisogna riguadagnare fiducia in se stessi. Giove e Venere saranno in ottimo aspetto a settembre e aiutano i creativi.

Scorpione Solo nel weekend si sentirà un po’ sotto pressione. I doveri sono stati più dei piaceri. Qualcuno ha dovuto aiutare, magari, una persona di famiglia che non è stato bene. In vista di settembre potrebbe cambiare qualcosa.

Sagittario Non pensare a quello che non hai avuto, pensa a quello che avrai. L’unica cosa che non bisogna fare è pescare nel passato. Inoltre, settembre potrebbe portare delle belle novità.

Capricorno Grandi Stelle e impegni, oltre che un bell’autunno. Ci sono forse anche grandi preoccupazioni. In questo periodo devi difenderti da accuse banali.

Acquario Avete bisogno di tranquillità dopo che la Luna è stata nel segno per due giorni e ha portato un po’ di confusione. C’è necessità di un po’ di relax, magari accanto alla persona amata. La giornata sarà utile.