Oroscopo Paolo Fox mercoledì 24 Aprile 2024: Bilancia attiva

Non è la giornata migliore per spendere soldi. Devi essere cauto nelle trattative, negli accordi.

A causa di avvenimenti imprevisti potrebbe esserci una difficoltà: in amore molto è cambiato.

Sei sorretto da buoni propositi: sarebbe bene organizzare un incontro importante già per questa sera.

Per una banalità potresti arrabbiarti o mostrare insofferenza. Pelle delicata, proteggiti.

L’influsso della Luna porta qualche buona novità, le indecisioni non portano conseguenze negative.

In questa giornata arrivano notizie che ti piaceranno, torna una buona ispirazione.

In amore si ritorna a vivere qualcosa di emozionante. Il lavoro è in evoluzione.

Puoi discutere per questioni non importanti. Rimanda a domani le decisioni che contano. Passa una serata rilassante.

Pesci

Una bella notizia è in arrivo, puoi ricevere un regalo a sorpresa. In amore ora vuoi fatti, non parole.