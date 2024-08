Oroscopo Paolo Fox, mercoledì 7 agosto 2024: Ariete energico

Ariete Con la grinta e l’energia che avete in corpo in questo momento nulla vi è precluso. Ogni cosa vi sembrerà alla vostra portata grazie soprattutto ad una ottima combinazione astrologica.

Toro Cercate di mantenere la calma in ambito sentimentale… Siete particolarmente suscettibili in questo periodo, e basta un nonnulla per farvi andare in escandescenza.

Gemelli C’è una certa vivacità nel vostro modo di vivere e di concepire le relazioni con le altre persone, soprattutto con il partner. State vivendo un momento coinvolgente dal punto di vista della passione, soprattutto se avete accanto un partner nuovo

Leone Già da qualche giorno si è aperta per voi una fase astrologica molto promettente in cui avete ricevuto delle belle gratificazioni nel lavoro.

Vergine La monotonia di alcune relazioni di coppia potrebbe diventare una brutta piaga. Per ravvivare la relazione potreste organizzare un bel viaggio. In casi estremi, potrebbe capitarvi anche una scappatella per evadere da una realtà che non vi va più a genio.

Bilancia Bisognerebbe cercare di dare una scossa alla vostra vita sentimentale, soprattutto se avete accanto un partner che vi trascura o che tende quasi ad ignorarvi.

Scorpione Potrebbe arrivare una proposta a livello professionale che potrebbe rimettere in gioco molte vostre certezze. Magari qualcuno potrebbe essere costretto a doversi trasferire o a cambiare gruppo di lavoro.

Sagittario Si sta per aprire per voi una nuova fase astrologica decisamente molto più promettente sotto tanti punti di vista. Non vi mancherà una bella energia, ma anche una grande forza dal punto di vista del temperamento.

Capricorno Dal punto di vista umorale siete un po’ instabili ultimamente. Siete un po’ disorientati e alla ricerca di vostro centro di gravità permanente.

Acquario State ritrovando un certo equilibrio dal punto di vista emotivo e questo vi aiuterà a gestire le vostre sfide quotidiane senza alcun problema. Cercate di seguire il vostro cuore e fidatevi del vostro intuito.