Oroscopo Paolo Fox sabato 24 Febbraio 2024: Scorpione attento

In amore sei disponibile, le relazioni sono favorite dalle stelle. Non escludere nuove passioni se sei single da tempo.

Stai per chiudere una storia arrivata al capolinea, e in questi giorni c’è da risolvere un problema di soldi o di lavoro.

Gemelli

È un momento positivo, anche per cominciare a capire cosa non funziona in un legame; troppe le cose da fare.