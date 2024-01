Oroscopo Paolo Fox sabato 27 Gennaio 2024: Acquario in amicizia

Ariete Oggi la Luna è positiva, sarai capace di evitare un seccatore. Amore in dubbio, ma non per colpa tua.

Toro Hai agitato le acque per poi non chiudere nulla? In amore sei di nuovo allo stesso bivio. Scelte da fare.

Gemelli Cielo migliore, buono anche per gli studi, per le novità che riguardano la tua vita in generale. Fortuna.

Cancro Avrai una spesa imprevista oppure dei conti che vanno considerati in modo più serio. Amore da riconsiderare.

Leone Notizie in arrivo. Energia positiva utile anche per rinnovare la tua immagine. Spese di troppo.

Vergine Se cerchi il successo approfitta di questo momento: le stelle non potrebbero essere più amiche.

Bilancia Ascolta la voce del cuore: se razionalmente vorresti mollare tutto, istintivamente qualcosa ti dice di sopportare.

Scorpione Oggi è meglio abbandonare i pensieri negativi, oppure queste ore saranno interminabili. Fortuna negli incontri.

Sagittario Soddisfazioni anche di tipo legale in arrivo. Cuore in balìa dei venti, non sai se fai la scelta giusta.

Capricorno Fase di transizione: nel lavoro, cambio di società o ufficio. Oggi rilassati e non pensare.

Acquario Più che rapporti d’amore, questo periodo regala amicizie. Oggi, però, attenzione a chi può ingannarti. Sono possibili ritardi.